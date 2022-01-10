Bakan Soylu açıkladı: "45 bin 150 biyometrik parmak izi alındı"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, Biyometrik Veri Yönetim Sistemi ile 45 bin 150 biyometrik parmak izinin alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde bugün itibarıyla başlanan uygulamayla 45 bin 150 biyometrik parmak izinin alındığını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dünyada biz dahil 7 ülkede bulunan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar 45 bin 150 biyometrik parmak izi alındı. Emeği geçen herkese teşekkürler."
Dünyada biz dahil ülkede bulunan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 10, 2022
Şu ana kadar biyometrik parmak izi alındı
Emeği geçen herkese teşekkürler @TCNufus
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|27
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|18
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|20
|18
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|20
|15
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|42
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|24
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|19
|23
|14. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|15. Menemenspor
|19
|22
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|19
|20
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balikesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham United
|20
|34
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|18
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|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
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|25
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|20
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|21
|15. Everton
|18
|19
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|19
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|18
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|17
|11
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|19
|11
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|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
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|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
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|20
|29
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|23
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|20
|20
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|20
|18
|17. Deportivo Alaves
|20
|17
|18. Elche
|19
|16
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|20
|14
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|20
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