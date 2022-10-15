Bakan Soylu açıkladı: '40 işçi hayatını kaybetti'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada 40 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Gündem 15.10.2022, 12:01
İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada 40 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "11 yaralımız hastanelerde. 6'sı Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, 3'ü Bartın Devlet Hastanesinde, 2'si özel hastanede. Bir yaralımız taburcu edildi." şeklinde konuştu.
Bakan Soylu, "110 madencimizden 58'i kurtarıldı. Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var, şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
Kaynak: AA
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