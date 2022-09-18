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Bakan Soylu açıkladı: "2 terörist etkisiz hale getirildi, 1'i yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, kaçmaya çalışan birinin ise yakalandığını duyurdu.

Gündem 18.09.2022, 09:38
Bakan Soylu açıkladı: "2 terörist etkisiz hale getirildi, 1'i yakalandı"

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Özel Harekat tarafından Yüksekova'da ablukaya alınan 3 teröristten 2'sinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, kaçmaya çalışan teröristin ise yakalandığını kaydetti.

Kaynak: AA
#içişleri bakanı #süleyman soylu #Terörle Mücadele #Hakkari
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