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Bakan Soylu: '70 ülkede insani yardım faaliyeti yaptık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Zirvesi'ne katıldı. Soylu, AFAD tarafından bugüne kadar 5 kıta ve 70 ülkede insani yardım faaliyeti gerçekleştirildiklerini belirtti.

Gündem 21.12.2022, 14:46
Bakan Soylu: '70 ülkede insani yardım faaliyeti yaptık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her birimiz kendi kapasitelerimizi ve tecrübelerimizi masaya getirip Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasını kurmanın eşiğindeyiz." dedi.

rogramın açılışında konuşan Soylu, dünya genelinde afet riski ve afet çeşitliliğinin arttığını, 1960'larda 523 afet olayının meydana geldiğini ve bu sayının 2010'larda 2 bin 850'e yükseldiğini belirtti.

Soylu, afetle mücadele kapsamında Türkiye Risk Azaltma, İl Risk Azaltma, Türkiye Afet Sonrası İyileştirme planlarının hazırlandığını bildirerek, 2020'de "Afet Farkındalık Yılı", 2021'de "Afet Eğitim Yılı", bu yıl da "Afet Tatbikat Yılı" uygulamalarının yapıldığını söyledi.

Bu planlar kapsamında afetle mücadelede sivil toplum kuruluşlarına yer verildiğini ve bugün itibarıyla 590 bin AFAD gönüllüsü bulunduğunu açıklayan Soylu, bu dönüşümün olumlu yansımasının, afetle müdahale süreçlerinde görüldüğünü vurguladı.

Soylu, AFAD tarafından bugüne kadar 5 kıta ve 70 ülkede insani yardım faaliyeti gerçekleştirildiğine değinerek, şu bilgileri verdi:

"Afganistan'a yılbaşından beri şu ana kadar 17 tren ile insani yardım malzemesi gönderdik. Toplamda 7 bin 177 ton malzeme, 34 vilayette yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştırıldı. Bunun yanında tarihin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan'a karadan, havadan ve denizden yardım köprüsü kurulmuş, insani yardım malzemeleri İyilik Seferleri ile gönderilmiştir. Aynı şekilde Ukrayna ve Moldova'ya 101 tır insani yardım malzemesi sevk edilmiştir. Bangladeş'te kamp bölgesinde Arakanlı Müslümanlar için bugüne kadar toplam 5 bin 959 barınak yapılmıştır."

"Her yürüyüş bir ilk adımla başlar"

Türkiye'nin 2015'te Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasına üye olduğunu hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Şimdi her birimiz kendi kapasitelerimizi ve tecrübelerimizi masaya getirip Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasını kurmanın eşiğindeyiz. Geçen yıl kasım ayında gerçekleşen Türk Konseyi Sekizinci Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasının kuruluşunu teklif etmişlerdir. Her yürüyüş bir ilk adımla başlar. Devlet başkanlarımızın, Cumhurbaşkanı'mızın bize verdiği talimat. Biz bunu burada gerçekleştirmekle sorumluyuz ve yükümlüyüz."

Soylu, gelecek nesillerin hayırla yad edecekleri bir yola çıktıklarına dikkati çekerek, "Biliyoruz ki afetler güçlü, afetler yıkıcı ve afetler sınır tanımaz ama inanıyoruz ki bizim kardeşliğimiz daha güçlü, daha yapıcı, sınır ve engel tanımaz." dedi.

Toplantıya, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ve Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Macaristan, KKTC, Kazakistan'ın bakan ve bakan yardımcıları ile AFAD Başkanı Yunus Sezer de katıldı. Toplantının ardından katılımcılar birlikte fotoğraf çektirdi.

#Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Zirvesi #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #AFAD
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