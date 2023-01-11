Bakan Nebati: Konut sayısında sınırımız yok kredileri artırırız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var.

İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir.

Soru: İkinci el konutta kampanya olur mu?

İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir. Konut sayısında sınırımız yok, kredileri artırırız.

Soru: Rayiç bedel oyunu için neler yapılacak?

Kapalı kapılar ardında çalışıyoruz, gerçek bir reform. Bir uzlaşma ile bu işin çözülebileceğini düşünüyoruz. Rayiç bedellerle gerçek değer arasında marj açıldı.

Soru: KGF paketinde neler olacak?

Kıdem tazminatını çalışanın hesabına yatıracağız.

36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek.

Ücret artışları ve EYT düzenlemesi

Bu kararların, seçime yönelik değil, tersine kazanımların vatandaşla paylaşıldığı bir dönem olarak değerlendirilmesi lazım.

Herkesten enflasyonla mücadelede elini taşın altına koymasını istiyorum. Giyim ve ayakkabı sektörü de indirimleri ocak ayına çekerek bize katkı sağlayabilir.

Kur korumalı mevduatın ulaştığı miktarın pik noktası 1,47 trilyon lira. Bunun toplam mevduat içindeki oranı yüzde 27.