Bakan Nebati: Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girmiştir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5’lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Buna kapsamda, genç girişimciler için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkarıldı.

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilere kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL’ye çıkarıldı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" sözlerine yer verdi.