Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: 'Ülkemizi şikayet etmek için gitmiyoruz'

Nebati konuşmasında enflasyonla mücadele kapsamında gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini hatırlatarak, "KDV'de sadeleştirme çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Nebati, "Pandemi öncesi duruma doğru hızla gidiyoruz. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Hedeflerimize ulaşmak için aralıksız çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yurt dışına ülkemizi şikayet etmek için gitmiyoruz

Yurt dışında yaptığı temaslara ve görüşmelere değinen Nebati, Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak, "Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda mesajlar veriyor. Yatırım için de her türlü engelin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz. Ülkemizi yurtdışına şikayet etmek için değil, bu ülkede yatırım yapmayın demek için değil, bu ülkeye 'yatırım yapmaya gelin, bu ülkede can mal ırz ve inanç güvenliği sağlandığı için gelin. Bu ülkeye temel insan haklarına öncelik veren özgürlüklerden asla taviz vermeyen bir ülke olarak gelin' diye gidiyoruz ." dedi.

''Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız''

Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacaklarını söyleyen Nebati, "Türk ekonomisini üretim odaklı olarak ileriye taşıyoruz." diye konuştu.

"Enflasyonla mücadele ediyoruz"

Artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleye olumsuz etki yaptığına işaret eden Nebai, "Bunları gizlemiyoruz ama mücadelemizden asla geri adım atmıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde İngiltere ve Fransa'da ziyaretler ve görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Nebati, tüm ilginin Türkiye'nin üzerinde olduğunu ifade etti.

Nebati, yurt dışı ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini belirterek, yurt dışına Türkiye Cumhuriyeti'nin, bayrağın gücüyle, bulundukları coğrafyanın temsilcisi olarak dik ve alnı açık bir şekilde gittiklerini vurguladı.

Gittikleri ülkelerde ulusal çıkarların gerektirdiği doğrultuda mesajlar verdiklerini dile getiren Nebati, "Ülkemizin çıkarları doğrultusunda gelebilecek her türlü yatırım için de başta bürokratik engeller olmak üzere her türlü engelin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz. Yurt dışına ülkemizi şikayet etmek için değil 'bu ülkede yatırım yapmayın demek' için değil bu ülkeye yatırım yapmaya gelin, bu ülkede can, mal, ırz ve inanç güvenliği sağlandığı için gelin. Bu ülkede kambiyo rejimine inanarak gelin. Bu ülkeye temel insan haklarına öncelik veren, adalete vurgu yapan, özgürlüklerden asla taviz vermeyen bir ülke olarak gelin diye gidiyoruz. Bu ülkeye eşit koşullarda ve ulusal çıkarlarımıza halel getirmeyecek şekilde her türlü özveride bulunacağımızı ve sizlerle birlikte iş birliği yapacağımızı söylemek için gidiyoruz. Bu ülkeye, bu ülkenin topraklarına bu ülkede yaşayan kadını, erkeği her türlü gence, iş dünyasına inanarak gidiyoruz. Gittiğimizde 20 yıllık iktidarın başarılarıyla, altyapısını tamamlamış güçlü bir ülkeyle, 20 yıldır bu ülkeye güçlü bir liderlik yapan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile gidiyoruz." dedi.

Bakan Nebati, yurt dışına Antalya Diplomasi Forumu'nun kendilerine getirmiş olduğu öz güvenle gittiklerini vurgulayarak, "Gittiğimizde bu ülkenin taraflar arasındaki her türlü zorlukların giderilmesinde nasıl özgün ve özgül bir şekilde hareket ettiğini gösteren bir ülkenin temsilcisi olarak gidiyoruz. Bu ülke güçlü bir ülke hiç merak etmeyin. Bu ülkeye inanıyorlar ve güveniyorlar. Şeffafız, açık sözlüyüz, inançlıyız, kararlıyız. Sorunlarımızı biliyoruz. Sorunlarımızın üstesinden gelecek her türlü enstrümanı en iyi şekilde ve uygun zamanda kullanabileceğimizi ve adımlarımızı da buna göre atacağımızı bilerek gidiyoruz. Sizler gençlersiniz bu ülkeye güvenin. Bu ülkeye güvendiğiniz için buradasınız. Bu ülkeye güvendiğiniz için toplantılarınız, genel kurullarınız yaparak enerjinizi en iyi yönü sevk edebilecek kaliteyi gösteriyorsunuz." diye konuştu.

Dünyanın 2 yıldır olağanüstü bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Nebati, Türkiye'nin Kovid-19 salgınının ilk günlerinde aldığı tedbirlerle dünyadan pozitif yönde ayrıldığını ifade etti.

Salgının ilk yılında dünya küçülürken Türkiye'nin Çin'den sonra en büyük büyüme kaydeden ülke olduğunu anımsatan Nebati, şöyle konuştu:

"Çift haneli, tek haneli küçülmeler gelecek mi?' diye soranlara bu ülke iştahlı, genç nüfusa sahip bir ülke. Güven dolu bir ülke. Bulunduğu coğrafi ortam itibarıyla bütün dünyanın, en önemlisi yakın coğrafyanın tüm taleplerini karşılayacak özgün bir yapıya sahip. Bu ülke, yakın coğrafyanın taleplerinin hepsini alır, bir araya getirir öylesine bir üretim merkezi haline gelir ki herkes Türkiye'siz yapamayacağını anlar. 2021 yılında nitekim yüzde 11'lik büyüme sağladık. İhracatımız 225 milyar doları aştı. İlk 2 aydaki 12 aylık birikimle 231 milyar doları aşan bir ihracat seviyesine ulaştık. Nasıl oluyor bu? Çünkü yakın pazarlara tam bir üretim üssü olduğumuzu kanıtlayan bir başarıyla bunu yakaladık. Daha da ileriye gideceğiz. Hedeflerimize ulaşacağız. Çünkü biz zorluklarımızın karşısında gözlerimizi kapatıp, zorlukları halının altına süpürerek geçiştirelim mantığıyla çalışmıyoruz. Zorlukları biliyoruz, gerektiğinde paylaşalım diyoruz ama bunun üstesinden geleceğimizi bilin diyoruz ve güven telkin ediyoruz. İstikrarlı doğru adımlar atıyoruz ve her türlü özveride bulunacaklarla gelin birlikte hissedelim diyerek yürüyoruz. Onun için de yüzde 11 büyüdük. Şimdi 3 ayın sonundayız öncü göstergelerimiz çok iyi. Satın alma gücü paritesi çok iyi. Elektrik tüketimi gayet iyi. Fabrikalar çalışıyor. İhracatımız artarken iç tüketim de aynı şekilde devam ediyor. Belli bir denge üzerinde gidiyoruz. Büyüme aynı şekilde yolunu sürdürüyor. G20 ülkeleri içinde gelişmiş ülkeler içinde başarı üstüne başarı kaydediyoruz."

Bakan Nebati, turizmde de önemli başarılar elde edildiğini belirterek, "Geçen yıl Akdeniz havzasında İspanya'dan fazla turist alma özelliği kazandı ve 24,5 milyar dolar üzerinde turizm geliri elde etti. Pandemi öncesi duruma doğru hızla gidiyoruz. Karadeniz'deki bu gerginlik inşallah Cumhurbaşkanı'mızın, Dışişleri Bakanı'mızın, kabine üyelerimizin üstün performansı ile Türkiye'yi bir çözüm barış merkezi olma noktasına getirerek belli bir yere doğru götürüyor. Buna rağmen Türkiye 2022 yılını da büyüme ile ihracat hedeflerinin üzerine çıkmayla turizmdeki gelirlerini gerçekleştirme ve ötesine gitme hedefiyle yürüyor ve bunu başaracak. Çok daha iyi haberler gelecek."