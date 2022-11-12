Bakan Kurum'dan deprem tatbikatı için vatandaşlara çağrı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Türkiye genelinde yapılacak olan Çök-Kapan-Tutun deprem tatbikatıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Gündem 12.11.2022, 10:31 12.11.2022, 10:35
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, devlet milletin, el ele deprem gerçeğini akıldan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini belirterek bu akşam yapılacak "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına katılma çağrısında bulundu.
Kurum, sosyal medya hesabından 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.
23 yıl önce yaşanan Düzce depreminde kaybettikleri her bir canı rahmetle andıklarını vurgulayarak Kurum, "Aynı acıları yaşamamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Devlet millet el ele deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız. O yüzden bu akşam 18.57'de Çök-Kapan-Tutun." ifadelerini kullandı.
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