Bakan Kurum: Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” tanıtım programında konuştu.

Türkiye, yeni bir yüzyıla adım attığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı’nın başladığını ilan ettiğini, bununla yepyeni bir dönemin açıldığını hatırlattı.

Vatandaşların barınma hakkını yerine getirmek için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirten Kurum şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; milletimizin refahını, insanımızın mutluluğunu, yavrularımızın istikbalini merkeze alarak; Türkiye Yüzyılı’nda Mutlu İnsanların Muhteşem Türk Şehirlerini hedef olarak belirlemiş durumdayız. Bu büyük hedefe yaraşır bir şekilde, öncelikli olarak, insanımızın barınma hakkını yerine getirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu anlayışla; küresel salgınla beraber gelen ekonomik daralmayı, arz problemine sebep olan maliyet artışlarını, malzeme tedariğine dair bozulmayı kendimize bir engel olarak asla görmedik, görmüyoruz."

"Kura çekimlerimizi Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacağız"

Kurum, geçtiğimiz eylül ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başlatıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve esnafımız için 50 bin iş yeri projemizi milletimize sunduk. Kura çekimlerimizi Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacak; en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız. İnşallah biten konutlarımızın ardından da yeni etaplar halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"İlk etapta 100 bin aile ev sahibi yapılacak"

Bakan Kurum, “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasıyla ilk etapta 100 bin ailenin birkaç ay içerisinde ev sahibi yapılacağını açıkladı.

Kurum, kampanyaya başvuru süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:



*Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dahil olacaklar.

*Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

*Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

Vatandaşlar hangi projelerden yararlanacak?

Kurum, vatandaşların yararlanacağı projelere ilişkin de şunları söyledi:

Vatandaşımız ülkemizin her yerinden bitmiş konutlardan alabilecek.Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek. Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebilecek. Bankalarla imzalanacak bu garantörlük nedir? Banka ve müteahhit anlaşması sonucu proje imzalanacak. Sözleşme sonrasında müteahhidin ilerlemesine göre satış yapılan konuttan hak ediş ödemesi yapılacak. Bu sayede vatandaşın projesinin kontrolü sağlanmış olacak.

Kampanyaya hangi projeler dahil olacak?

Kurum, kampanyaya dahil edilecek projeleri de şu şekilde açıkladı:

* Emlak Konut genel müdürlüğümüzün ürettiği projeler,

*GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerimizin projeleri,

* Ve yine 81 ilimizin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları taktirde bu sürece dâhil olacaklar. Şunu da ifade etmek isterim. Bu kampanyamızda yüklenici firmalarımız, satacakları konutların bedelinin yüzde 5’i kadar vatandaşımıza destek sağlayacaklar.

“Yeni Evim Kampanyası”nın detayları 16 Ocak'ta web sitesinden yayınlanacak

Bakan Kurum, “Yeni Evim Kampanyası” ile ilgili tüm gelişme ve detayların "16 Ocak itibarıyla kurulacak web sitesinden takip edilebileceğini açıkladı.

16 Ocak itibariyle, kuracağımız web sitesinde, vatandaşımız, “Yeni Evim Kampanyamıza” dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler.