Bakan Kurum, Hacıhüsrev'de vatandaşlarla görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hacıhüsrev'de yapılması planlanan kentsel dönüşümde, vatandaşların çoğunluğunun rıza göstermesi halinde dönüşüm sürecini başlatmak istediklerini söyledi.

Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nin ardından kamuoyunda "Hacıhüsrev" olarak bilinen İstiklal Mahallesi'ne gitti.

Bu mahallede yapılması planlanan kentsel dönüşümle ilgili incelemelerde bulunan Kurum, İstiklal Mahallesi Muhtarı Mustafa Çelik ile görüştü.

Mahallenin dönüşümüyle ilgili gerekli her türlü iradeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koymak istediklerini ifade eden Kurum, "Vatandaşımızın çoğunluğu, buranın dönüşümü noktasında projemizin yanında olursa eğer, biz de dönüşüm sürecini başlatmak istiyoruz. Az önce Okmeydanı'nda temelimizi attık." dedi.

Hacıhüsrev Mahallesi için iki, üç ay içinde bir tasarım yapacaklarını, bu tasarım çerçevesinde fizibilitesinin de beraber yapılacağını anlatan Kurum, vatandaşların belediye ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürünün görüşebileceğini ve çoğunluk oluşursa dönüşümün yapılacağını belirtti.

Mahallede daha sonra bir vatandaşla da sohbet eden Kurum, şunları kaydetti:

"Burada olabilecek imar planı çerçevesince bir proje geliştireceğiz. O proje çerçevesince inşallah 1,5-2 aya projeyi tamamlayacağız. Projeyi tamamladıktan sonra sizlerle paylaşacağız. Paylaştıktan sonra bunun bir de fizibilitesini, değerlendirmesini yapacağız. Biz vatandaşımıza ne verebiliriz, ne sunabiliriz söyleyeceğiz. Söyledikten sonra vatandaşlarımızın çoğunluğu rıza gösterirse eğer o rıza çerçevesince aynı aşağıda yapılmış projeler gibi burada güzel sosyal alanları, yeşil alanları olan projeyi yapmak istiyoruz. Eğer çoğunluk isterse... Bunu biz sizinle paylaşacağız. Şimdi biz Okmeydanı'nda da temel attık, orada 1000 tane bağımsız bölüm yapıyoruz Bakanlığımız ve belediyemiz birlikte... Burada da bizim isteğimiz sizin daha iyi şartlarda yaşamanız."

Mahalle sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Kurum'a, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.