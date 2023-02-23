Bakan Kurum: "Fay Yasası ile ilgili AFAD Başkanlığı'mız çalışıyor"

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız. 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını görüyoruz.

Depremden 16 gün sonra vatandaşların kalıcı konutlarının sözleşmeleri imzalanmaya başladı.

Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi.

"Dükkanları mümkün olduğunca bina altına koymayacağız"

Kat kısıtlaması getireceğiz, dükkanları mümkün olduğunca bina altına koymayacağız, bina yanına koyacağız.

Depremden etkilenen şehirleri ihya sürecini kültürden, sanattan anlayan, sosyolojiyi, demografik yapıyı bilen bilim insanlarından oluşan bir heyetle yöneteceğiz.

"Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım"

Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız, İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de yapacağız ve vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız.

Biz, kentsel dönüşüm sürecinin önünü açtık, açmaya da devam edeceğiz. Bu bir milli güvenlik, beka meselesidir. Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım. Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım, hep birlikte bu süreci yönetelim, başka acılar yaşamayalım.

İmar kısıtı uygulayacaksak, o araziyi yeşil alana çevirmek zorundaysak takasla, başka araziler göstermek suretiyle onları mağdur etmeyecek şekilde süreci yürüteceğiz.

"Sosyal konutlar"

Deprem bölgesindeki 43 bin sosyal konutun ihalesini tamamladık, bu konutları da afet bölgesindeki diğer konutlarla eş zamanlı inşa edeceğiz.

"Marmara Bölgesi'nde de aynı kararlığı ortaya koymak zorundayız"

11 ilimizdeki afet konutlarımızı yapmak önceliğimiz. Buradaki süreci yoluna koyar koymaz Marmara Bölgesi'nde de aynı kararlığı ortaya koymak zorundayız.

Depremin ardından ortaya çıkan molozu çevresel tüm tedbirleri alarak geri dönüşüme alacağız. Dönüştürerek şehirlere zarar vermeyecek şekilde yönetmeye çalışacağız.

İstanbul'da dönüşmesi gereken her yerde devletimizin tüm imkanlarıyla dönüşüm sürecini daha da artırarak devam edeceğiz.

Şubat ayı sonuna kadar 14 bin konutun ihalesini gerçekleştirip sözleşmeleriyle birlikte inşa sürecine başlayacağız. Net 93 metrekare olan 3 artı 1 köy konutlarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yapacağız. 1 milyon 180 bin konutumuz nasıl dimdik ayaktaysa, yeni yapılacak konutlarımızı da bu anlayışla, hassasiyetle yapıyoruz.

"Fay Yasası ile ilgili AFAD Başkanlığı'mız çalışıyor"

Fay Yasası ile ilgili AFAD Başkanlığı'mız çalışıyor. Radikal başka kararları da içine koyacağımız bir süreci yöneteceğiz.