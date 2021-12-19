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Bakan Kurum'dan Bakan Özer'e teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum,okullarda gelecek yıl itibarıyla "çevre eğitimi" dersinin, "Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği" adı altında verilmesinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Özer'e teşekkür etti.

Gündem 19.12.2021, 17:45
Bakan Kurum'dan Bakan Özer'e teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, iklim değişikliğiyle mücadelesi kapsamında yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü, 2022'nin hemen başında yapılacak İklim Şura'sının hazırlıkları devam ederken, çocukların geleceği adına alınan çok önemli bir kararı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Murat Kurum, "Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde artık evlatlarımız önümüzdeki yıl itibarıyla 'çevre eğitimi' dersini, 'Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği' adı altında almaya başlayacaklar. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e büyük bir hassasiyet göstererek aldıkları bu karar için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın çevre ve iklim değişikliği konularında büyük projeler ve önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Kurum, doğayı tanımak ve korumak konusunda toplumda bir bilincin yerleşmesinin, ancak gençlerin sayesinde olacağını vurguladı.

Bakan Kurum, çalışmaların en önemli paydaşları olan gençler, kadınlar, çocuklar, STK'lar ve gönüllü vatandaşlarla doğal alanlarda, şehirlerde kirliliği önleyecek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltacak önemli farkındalık çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Bu kapsamda her zaman eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini kaydeden Kurum, 7'den 70'e herkesin çevreyi koruma konusunda hassasiyet kazanmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile 9 milyonu çocuk ve gençten oluşan 14 milyon kişiye eğitim verdiklerini anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Böylece gençlerimizin, çocuklarımızın sahip olduğu dinamizmi bütün Türkiye'ye yayacak, iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha etkin, daha güçlü şekilde yürüteceğiz. 'Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği' derslerinin bu sürece çok büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. 84 milyon vatandaşımızın her bir ferdiyle, bir seferberlik ruhuyla, evlatlarımızdan emanet aldığımız doğamızı, ülkemizi, dünyamızı el birliğiyle daha da güzelleştireceğiz."

Kaynak: AA
#Milli Eğitim Bakanı #Çevre ve Şehircilik Bakanı
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