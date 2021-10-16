Bakan Koca'dan gribal enfeksiyon uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Belirtileri Kovid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın" dedi.
Gündem 16.10.2021, 21:08 16.10.2021, 21:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonlara karşı da tedbirli olunmasını istedi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirlerinin, geçen yıl gribal enfeksiyonları büyük oranda azalttığına işaret etti.
Bakan Koca, paylaşımında "Belirtileri Kovid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın." ifadelerini kullandı.
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