Bakan Koca'dan '14 Mart Tıp Bayramı' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Tüm hekim ve tıbbiyelilerin, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Koca, "Bu ülkenin hekimleri, savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan, insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara!" ifadelerini kullandı.