Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-7 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Gündem 18.12.2021, 16:32 18.12.2021, 16:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-7 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 158,76; İstanbul'da 245,7; İzmir'de 68,4 oldu.
Vaka yoğunluğu en çok olan il ise 467,74 ile Kırklareli.Vaka sayıları en fazla Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta'da arttı.
Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 158,76, İstanbul'da 245,7, İzmir'de 68,4 oldu. Vaka yoğunluğu en çok olan il ise 467,74 ile Kırklareli.
Kaynak: AA
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