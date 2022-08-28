Bakan Koca, trafikte ambulanslara öncelik verme çağrısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.
Gündem 28.08.2022, 21:57 28.08.2022, 22:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'daki olayda ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." açıklamasını paylaştı.
Kaynak: AA
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