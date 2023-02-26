Bakan Koca: "Şebeke suyu içilebilir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İslahiye Devlet Hastanesi’nde yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabilir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir salgın hastalığın bugün itibarıyla saptanmadığını bildirdi.