Bakan Koca'nın acı günü
Bakan Fahrettin Koca'nın anneannesi hayatını kaybetti.
Gündem 29.05.2023, 15:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anneannesi Sultan Yaylalı hayatını kaybetti. Yaylalı'nın cenazesi Konya'nın Kulu ilçesine toprağa verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 88 yaşındaki anneannesi Yaylalı, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 25 gündür tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün hayatını kaybetti.
Kulu'ya bağlı Acıkuyu Mahallesi'ne getirilen Yaylalı'nın cenazesi, öğle namazının ardından mahalle kabristanlığında kılınan cenaze namazıyla aile kabristanlığında toprağa verildi.
Bakan Koca'nın anneannesi son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taziyeleri kabul etti.
Törene, Bakan Koca'nın yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Vedat Cenger, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.
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