Bakan Koca: Maden işçilerinin durumu iyiye gidiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil." ifadelerine yer verdi.