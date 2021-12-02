Bakan Koca duyurdu: Evlilik öncesi SMA testleri zorunlu olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu. Evlilik öncesi SMA testlerinin zorunlu olacağını açıklayan Bakan Koca, "Çalışma ay sonu uygulanmaya konacak" dedi.
Gündem 02.12.2021, 18:29
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından satır başları şu şekilde:
Tıp kendini sürekli olarak yeni bilgilere riske girmeden adapte eder. Ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır.
Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir.
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