Bakan Koca duyurdu: Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası vefat etti

Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler Beyin babası Abdullah İşler Beyefendi tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Başta Emrullah ağabeyimiz olmak üzere ailesine, dost çevresine başsağlığı dilerim. Allah rahmet etsin, mekânı cennet olsun."

Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler Beyin babası Abdullah İşler Beyefendi tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Başta Emrullah ağabeyimiz olmak üzere ailesine, dost çevresine başsağlığı dilerim. Allah rahmet etsin, mekânı cennet olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2021

Abdullah İşler'in cenazesi 18 Aralık Cumartesi günü Hacı Bayram Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecektir.

