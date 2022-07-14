Bakan Koca: "Doktorlar saygıyı hak ediyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların saygıyı hak ettiğini belirterek, "Biz saygımızı gösterelim." çağrısı yaptı.
Gündem 14.07.2022, 20:49
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, #DoktorumaSaygı etiketini kullanarak şunları kaydetti:
"Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim."
Kaynak: AA
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