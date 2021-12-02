Bakan Koca'dan teşekkür
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak yapılan düzenlemeyle ilgili bir teşekkür mesajı yayımladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddelerin ihdas edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gündeme alınan kanun maddelerinin başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının maddi haklarının iyileştirilmesini sağlayacağına işaret eden Koca, şunları kaydetti:
"Bu iyileştirmelerin çoktan hak edildiğini toplum olarak biliyor, sonuçlarının hepimize yansıyacağına yine toplumca inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza duyarlılığı için şükranlarımı arz ederim. Bize destek veren Hazine ve Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinde oy birliğiyle hareket eden milletvekillerine ve partilere teşekkür ediyorum."
Hekimler başta olmak üzere, sağlık çalışanlarımızın maddi haklarının iyileştirilmesini sağlayacak kanun maddeleri yüce Meclis’te gündeme alındı. Bu iyileştirmelerin çoktan hak edildiğini toplum olarak biliyor, sonuçlarının hepimize yansıyacağına yine toplumca inanıyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 1, 2021
Sn. Cumhurbaşkanımıza duyarlılığı için şükranlarımı arz ederim. Bize destek veren Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, düzenlemenin Meclis’te görüşülmesinde oy birliğiyle hareket eden milletvekillerine ve partilere teşekkür ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 1, 2021
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