Bakan Koca'dan Taksim'deki patlamada yaralananlar hakkında açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 58'inin taburcu edildiğini 23'ünün tedavisinin sürdüğünü söyledi.
Gündem 15.11.2022, 12:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlardan 58'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 23'ünün tedavisinin ise sürdüğünü belirtti.
Bakan Koca, saldırıda yaralanan 81 kişinin sağlık durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58'e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.
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