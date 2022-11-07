Bakan Koca'dan Sivas'taki trafik kazasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 kişinin yaşamını yitirdiği Sivas Gürün'deki trafik kazasında yaralanan 43 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.
Gündem 07.11.2022, 16:14
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Otobüs devrilmesi sonucu 2 vatandaşımızın ölümüne yol açan Sivas Gürün'deki trafik kazasında yaralanan 43 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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