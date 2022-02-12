Bakan Koca'dan paylaşım: "Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin"
Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep'te kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili bir paylaşım yaparak "Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Gaziantep'te bir inşaatta beton dökümü sırasında yaralanan ve kendisini hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa kirli kıyafetiyle binmek istemeyen işçiye ilişkin paylaşımda bulundu.
İşçi kardeşimiz,— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2022
Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz.
Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni.
“Bu devlet malı, benim üzerim kirli” diye düşünmeyin.
Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin. pic.twitter.com/I4yOK29kZI
Paylaşımında, "İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. 'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin." ifadelerini kullanan Koca, ikna edilerek ambulansa binmesi sağlanan yaralı işçinin görüntülerine de yer verdi.
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