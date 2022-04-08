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Bakan Koca'dan mecburi hizmet süresin açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de kabul edilen ve uzmanlık eğitimini, Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresini diğer uzmanların mecburi hizmet süresine eşitleyen yasayla ilgili açıklama yaptı.

Gündem 08.04.2022, 06:59
Bakan Koca'dan mecburi hizmet süresin açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresini diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indiren ve TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili açıklamada bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Meclis'ten geçti! Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresi, diğer uzman arkadaşlarımızın mecburi hizmet süresi düzeyine iniyor. Gözünüz aydın arkadaşlar" ifadelerini kullandı. 

"Özlük haklarındaki eşitsizlik ortadan kalktı"

 "Uzmanlık eğitiminde adalet" diyerek özlük haklarındaki eşitsizliğin ortadan kalktığını belirten Koca açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Aynı sınavla Üniversite Hastaneleri veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan özlük hakkı eşitsizliklerini ortadan kaldıran düzenleme bu gece Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. Bakanlığımız veya bağlı kadrolarda tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlarımızın, eğitimlerini tamamladıklarında, şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırılmaktadır." 

Asistanlardan yüklenme ve kefalet senedi alınmayacak

Bakan Koca, asistanların üniversite ve bakanlığa bağlı hastanelerde eşit haklara sahip olacağını aktararak şunları söyledi:

"Bu asistanlarımızdan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacaktır. Uzmanlık eğitiminde çeşitli sebeplerle başarısız olmaları veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise hizmet yapma zorunlulukları bulunmayacaktır. Meclisimizde kabul edilen düzenlemeyle, halen uzmanlık eğitimi devam edenlerin de Bakanlığımıza hizmet yükümlülüğü sona ermektedir. Eğitimleri süresince asistanlarımıza yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacaktır. Bir önceki uzmanlık eğitimi sınavına girip, akabinde görevden çekilen/ çekilmiş sayılanlar, tekrar uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi programına yerleşmeleri halinde (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayabilirler. Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde hakları açısından eşit tutulacaktır. Üniversitelerimizde kadro kısıtlılığı da sorun olmaktan çıkacaktır. Sebep ne olursa olsun, eşitsizliklerin yarınımızda yeri yoktur." 

#Fahrettin Koca #TBMM
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