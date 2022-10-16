Bakan Koca'dan maden faciasında yaralanan işçilerle ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaralanan madencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

YARALILARIN SON DURUMU

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var. pic.twitter.com/9tLTiwBTCM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 16, 2022

Bakan Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var." bilgisini paylaştı.