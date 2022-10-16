Bakan Koca'dan maden faciasında yaralanan işçilerle ilgili yeni açıklama
Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören 6 maden işçisinden 5'inin durumunun ağır, birinin durumunun orta seviyede olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaralanan madencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
YARALILARIN SON DURUMU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 16, 2022
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var. pic.twitter.com/9tLTiwBTCM
Bakan Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var." bilgisini paylaştı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Başakşehir
|9
|20
|3. Beşiktaş
|9
|18
|4. Konyaspor
|10
|18
|5. Fenerbahçe
|8
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Karagümrük
|9
|9
|13. Giresunspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|9
|8
|15. Ankaragücü
|8
|7
|16. Sivasspor
|9
|7
|17. Antalyaspor
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Rizespor
|8
|13
|7. Samsunspor
|9
|13
|8. Tuzlaspor
|9
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|8
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|9
|19
|5. M. United
|9
|16
|6. Newcastle
|10
|15
|7. Brighton
|9
|14
|8. Brentford
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. Fulham
|10
|12
|11. West Ham United
|10
|11
|12. Liverpool
|8
|10
|13. Crystal Palace
|9
|10
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|9
|9
|16. Aston Villa
|10
|9
|17. Wolves
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|25
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Atletico Madrid
|9
|19
|4. Real Sociedad
|9
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Betis
|8
|16
|7. Valencia
|9
|14
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|9
|11
|11. Celta Vigo
|9
|10
|12. Mallorca
|9
|9
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Girona
|9
|8
|15. Real Valladolid
|8
|8
|16. Getafe
|9
|8
|17. Almeria
|8
|7
|18. Espanyol
|8
|6
|19. Cadiz
|9
|6
|20. Elche
|9
|3