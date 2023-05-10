Bakan Koca'dan Kibariye açıklaması
Sahneden feci şekilde düşen Kibariye'nin sağlık durumu hakkında Bakan Koca'dan açıklama geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konser esnasında hayranının sahneye fırlamasıyla feci şekilde düşen şarkıcı Kibariye'nin son durumu hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkıcının hastanede tedavisine devam edildiğini söyleyen Koca, "Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek" dedi.
Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine ünlü sanatçı Kibariye de katıldı. Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye kaldırılan şarkıcının son durumu hakkında açıklama yaptı.
"BİLİNCİ AÇIK, GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK"
Twitter hesabından Kibariye'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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