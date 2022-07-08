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Bakan Koca'dan hatırlatma dozu uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz." dedi.

Gündem 08.07.2022, 21:06
Bakan Koca'dan hatırlatma dozu uyarısı

Bakan Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayrama buruk bir şekilde girildiğini, çarşamba günü Konya Şehir Hastanesinde işlenen cinayetin derin üzüntülere yol açtığını belirtti.

"Memleketin nadide bir evladı, kalp doktoru Ekrem Karakaya'nın canice hayattan koparıldığını" hatırlatan Koca, "Dün cenaze törenine katılmak üzere memleketi Kayseri'deydim. Tanıyan herkes onun milletine yürekten bağlı, mütevazı ve kendini hastalarına adamış, örnek bir hekim olduğuna şahitlik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gözü dönmüş katil zanlısı, doktor Ekrem'in bir hastasının oğlu. Ve elimizdeki bilgilerden hastasının ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu anlaşılıyor. Ucu cinayete varabilen bu gibi tutumlar tamamen yanlış, olaydaki haliyle, insanlık dışıdır. Hekim, ancak tıbbın gereğini ve elinden geleni yapabilir, sonuç kimsenin mutlak iradesi altında değildir. Sağlıkta şiddet sorunuyla mücadelemiz uzun bir süredir devam ediyor. 12 Mayıs'ta çıkan Sağlıkta Şiddet Yasası, bu suçları affı olmayacak yere koydu. Teröre karşı verdiğimiz sınavı, hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Devlet iradesi, bütün gücüyle yanımızdadır."

COVID-19 aşısında hatırlatma dozu önerisi

COVID-19'un yeniden gündeme gelmeye başladığına, Omicron varyantına bağlı vakaların, başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de artış gösterdiğine dikkati çeken Koca, Türkiye'nin, sorunu alt etmekte tecrübe sahibi olduğunu vurguladı.

Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde COVID-19 aşısının etkisinin azaldığını belirten Koca, şöyle devam etti:

"Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilere, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz. Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek, can kaybıdır ki o, telafi edilemez."

"İyileştirmeler, 15 Ağustos'ta görülür hale gelecek"

Sağlıkta çözülemeyecek sorununun olmadığının altını çizen Koca, şunları aktardı:

"Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız, salgından bu yana ağır şartlarda yıprandı. Arkadaşlarımız için yapılan iyileştirmeler, 15 Ağustos'ta herkesçe gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz. Önemli işlerin başında karar, devamında ısrar, neticesinde memnuniyet ve huzur vardır."

Neticeye çok yaklaşıldığını belirten Bakan Koca, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

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