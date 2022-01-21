Bakan Koca'dan Eskişehirspor'a teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Eskişehirspor'un yerli aşı Turkovac'ı forma arkasına yazdırmasından dolayı kulübe teşekkür dileklerini iletti.
Gündem 21.01.2022, 10:26
Formanın sırt kısmına reklam alamadıklarını belirten Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, reklam alanında yerli aşı Turkovac isminin yer alacağını duyurarak, formanın fotoğrafını paylaştı.
Bu kapsamda sosyal medya üzerinden Eskişehirspor'a teşekkür eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eskişehirspor, Turkovac'ı arkasına aldı. Forma sırtına koydukları Turkovac tanıtımıyla aşı kampanyamıza güç veren Eskişehirspor Kulübü'ne teşekkür ediyor, tüm maçlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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