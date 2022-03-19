Bakan Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama
Bakan Koca, sosyal medya hesabından Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Gündem 19.03.2022, 16:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 17 yaralının hastanelere nakledildiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Saat 14.47'de Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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