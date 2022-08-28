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Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını yarın öğreneceklerini duyurdu.

Gündem 28.08.2022, 23:11
Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA
#SAĞLIK ÇALIŞANLARI #teşvik #Fahrettin Koca
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