Bakan Koca açıkladı: Depremde can kaybı 5 bin 434 oldu
Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını bildirdi.
Gündem 07.02.2023, 21:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yardım faaliyetlerine de değinen Bakan Koca, "Bu geceden itibaren Hatay'a ulaşan arama kurtarma ekiplerinin de ilave olmasıyla yarın için ekip sayımızı yaklaşık iki katına yükseltmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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