Bakan Kirişci'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bin yıllık vatan topraklarındaki son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti, bugün yerleşmiş demokrasisi, gelişmiş ekonomisi, tarımdaki büyük potansiyeli ile büyük ve güçlü bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Kirişci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet'in tarihteki şanlı yolculuğun en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde bir milletin, 19 Mayıs 1919 ruhuyla topyekun seferberlik başlattığını vurgulayan Kirişci, "İstiklal mücadelesi sonunda kazanılan mübarek zafer, Cumhuriyet'in ilanıyla taçlanmıştır. Bin yıllık vatan topraklarındaki son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti, bugün yerleşmiş demokrasisi, gelişmiş ekonomisi, tarımdaki büyük potansiyeli ile büyük ve güçlü bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, mesajında şunları kaydetti :

"Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılının eşiğinde, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'mizi tam anlamıyla şaha kaldırmak için büyük bir gayretin içindeyiz. Bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine inşa edeceğimiz 'Türkiye Yüzyılı'nı, milletimizin asırlık hedeflerini hayata geçireceğimiz bir dönem olarak değerlendireceğiz. Cumhuriyet'i kuran iradeden güç alan genç nüfusumuzla bu hedefe ulaşacağımızdan hiçbir kuşkumuz yoktur. Bu kutlu günde, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet'i bizlere miras bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bu duygularla, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."