Bakan Kasapoğlu'ndan Nezih Alkış için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Türk spor medyasının önemli isimlerinden Nezih Alkış için taziye mesajı yayımladı.
Gündem 03.04.2022, 14:26 03.04.2022, 15:19
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 84 yaşında hayatını kaybeden Türk spor medyasının duayen gazetecilerinden Nezih Alkış için taziye mesajı paylaştı.
Bakan Kasapoğlu, mesajında, "Türk spor basınının duayenlerinden Nezih Alkış'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Nezih Alkış'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" sözlerini kullandı.
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