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Bakan Karaismailoğlu: Teknoloji açısından mühendis ihraç ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu" dedi.

Gündem 23.04.2022, 11:18
Bakan Karaismailoğlu: Teknoloji açısından mühendis ihraç ediyoruz

Kars Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle sahur buluşması" programında, üniversite öğrencileriyle birlikte sıraya giren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yemeğini alarak sahurunu yaptı.

Karaismailoğlu, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, yapılan yatırımların Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelere örnek olmaya başladığını aktardı.

Türkiye'de 2002 öncesinde ulaştırma sektöründe ciddi eksiklikler olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Eksiklikleri gidermek için ciddi hamleler, iyi planlamalar yapmak lazımdı. Çünkü bizim çok paramız yok, az parayla maksimum faydalı işler yapmamız gerekiyordu. Bugüne geldiğimizde bölünmüş yolumuzun 28 bin 600 kilometreye ulaşması, havalimanı sayımızın 57'ye ulaşması, demiryollarımızın 13 bin 22 kilometreye ulaşması, denizdeki liman ve tersane sayılarının artması, haberleşme sektöründeki gelişmeler, hayal edilemeyecek şeyler bu kısa süre içerisinde başarıldı."

Bakan Karaismailoğlu, Anadolu'da yüzlerce, binlerce projeyi gerçekleştirdiklerini, yap- işlet- devret projeleriyle, kamu- özel iş birliği projeleriyle dünyanın en büyük projelerini geliştirdiklerini söyledi.

"Teknoloji açısından mühendis ihraç eden ülke haline geldik"

Karaismailoğlu, yapılan projeler sayesinde trafik kazalarında önemli bir azalma olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin diğer ülkelere mühendis gönderen bir konuma geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan projeler sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar sağlandı. Yüzde 80'e varması demek her yıl bizim 10 bin kişinin canını kurtarmamız demektir. Bu da yapılan projelerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu. Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıptayla baktığı en büyük asma köprüsünü yaptık. Yani 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en geniş asma köprüsü, 318 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek çelik kule ayaklarına sahip bir köprüyü tamamen Türk mühendisleriyle yapıyorsunuz."

"Türkiye, Pekin'den Londra'ya kadar orta koridorda bütün dünyaya hizmet veriyor"

Bakan Karaismaioğlu, Pekin'den Londra'ya kadar Türkiye'nin orta koridorda bütün dünyaya hizmet verdiğini ve bu koridorun öneminin Rusya-Ukrayna savaşı sorası artığını söyledi.

Yapılan bütün projelerin iyi planlarla hayata geçirildiğini ve 10 yıl süren çalışmaların eseri olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazılarının hayal edemediği, bazılarının hayal ettiklerini biz gerçeğe dönüştürdük. Yapılan projeleri planlı olarak yaptık. Planlı şekilde gidince sonucunda maksimum fayda sağlaması kolay oluyor. Sizler de bizim kadrolarımızda yer alırsanız, dünyanın en gelişmiş ekonomisine sahip ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin kadrolarında yer alacaksınız. Ben de öğretmen anne ve babanın çocuğuyum. 26-27 yıl sonucunda çok meşakkatli yollar aşıyorsunuz. Önünüze duvar örenler olacak, taşlar da çıkacak. İşinizi azimle, inançla, en doğrusunu yapın. Devletin ve milletin faydasına olan işin dışında başka iş düşünmeden yapacağınız her işte birileri sizi görecektir. Bunun faydasını da göreceksiniz.

Bu makamların kıymetini çok iyi biliyoruz ve bu makamların geçici olduğunu da biliyoruz. 700 bin kişilik kadrolu arkadaşımızla birlikte bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin de arkasındayız. Sorumluluklar daha da artıyor. Yaptınız her güzel işin arkasından vatandaş daha iyisini yapmanızı bekliyor. Onu da yapmak için canla başla çalışacağız."

Bakan Karaismailoğlu, gençlere derslerinde başarılı olmalarının yanı sıra sosyalleşmeleri tavsiyesinde de bulunarak, "Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Gençlerimizi projelerde yanımıza almaya çalışıyoruz. Sosyalleşme çok önemli. Dersler kadar sosyalleşmek de çok önemli, bunu da gözardı etmeyin" dedi.

Karaismailoğlu, sahurun ardından sohbet ettiği öğrencilerin taleplerini dinledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

#Adil Karaismailoğlu
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