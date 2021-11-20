Bakan Karaismailoğlu sosyal medyadan açıkladı! Sona yaklaşıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanına ilişkin son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Projede, yapım işlerinin yıl sonunda tamamlanması öngörülürken, ardından havalimanının sertifikasyon ve uluslararası uçuş ağına eklenmesi süreçlerinin başlatılması planlanıyor.
Tuğçe Yakıcı, videosunda, memleketiyle bir kez daha gurur duyduğunu, yeşil ile mavinin buluştuğu Rize'de bir yeniliğin daha bitmek üzere olduğunu belirtti.
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının yapımının bitmek üzere olduğuna dikkati çeken Yakıcı, şunları kaydetti:
"Üstelik bu dolgu sahası 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde 10 katlı binaya eş değer yükseklikte güçlü bir dolgu sahası. Bittiği zaman dünyadaki her türlü uçağın inebileceği nitelikte bir pist olacak. Sadece ülkemizin değil dünyada bu anlamda ve sektörde de en önemli yatırımlardan birisi. Gurur duyacağımız bir yatırım. Denize dolgu anlamında, dünyada türünde en önemli havalimanlarından birisi olacak. Sahip olması gereken teknik ve gelişmiş her türlü sistemin var olduğu bir havalimanı olacak. Teşekkürler memleketim. Emeği geçen tüm büyüklerimize çok teşekkür ediyorum."
AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, projede yüzde 82 genel ilerleme sağlandı.
Projede yapım işlerinin yıl sonunda tamamlanması, ardından havalimanının sertifikasyon ve uluslararası uçuş ağına eklenmesiyle ilgili süreçlerin başlatılması planlanıyor.
#Rize-#Artvin Havalimanı’ndaki son durumu Tuğçe’den alıyoruz.
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