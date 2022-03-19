Bakan Karaismailoğlu'ndan Şehitler Abidesi'ne ziyaret
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulunarak şehitliklere karanfil bıraktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek şehitliklere karanfil bıraktı.
Açılışı gerçekleştirilen "1915 Çanakkale Köprüsü"nde çalışanlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, daha sonra köprüyü kullanarak Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'ne geçti. Köprüyü kullanan ve kenarda durup fotoğraf çeken vatandaşları gören Bakan Karaismailoğlu, onlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra Şehitler Abidesine gelen Adil Karaismailoğlu'nu burada Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir karşıladı.
Sembolik şehitliklere karanfil bırakan Karaismailoğlu, ardından Meçhul Asker'in mezarının önüne gelerek dua etti. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, tören alanında Bakan Karaismailoğlu'na 57. Alay Sancağı hediye etti. Ardından Abideye geçen Karaismailoğlu, burada Düzce Üniversitesi'nden gelen öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Bakan Adil Karaismailoğlu, ziyaretini tamamladıktan kentten ayrıldı.
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