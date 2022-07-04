Bakan Karaismailoğlu Marmaray'da vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı
Göreve geldiği günden itibaren sayısız projelerle ülkenin birçok yerinde başarılı çalışmalara ve büyük hizmetlere imza atan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Marmaray'da vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı.
Gündem 04.07.2022, 15:20 04.07.2022, 15:28
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar kameraya böyle yansıdı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada da gündem oldu.
Marmaray'da her zaman ki yolcular yer almış ve ulaşmak istedikleri duraklara gelmeyi bekliyordu ki tanınan bir isim aralarında belirdi. Bu kişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ydu.
SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU
Bakan Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım alırken kısa sürede viral oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, yolculuk sırasında oluşan ortamın olumlu olduğuna ve bakanın sorunları yerinde gözlemlediğine vurgu yaptı.
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