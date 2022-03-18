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Bakan Karaismailoğlu: Köprümüz enlerin, simgelerin köprüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bugün açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin, "Köprümüz enlerin, simgelerin köprüsü. Dünyanın en büyük projelerinden bir tanesini 4 yıl gibi kısa sürede yapmak çok büyük bir başarı" dedi.

Gündem 18.03.2022, 08:39
Bakan Karaismailoğlu: Köprümüz enlerin, simgelerin köprüsü

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kızılay Ağadere Müzesi ve Şehitliği'nde, Sancaktepe Belediyesinin katkılarıyla kamp yapan gençlerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gençlerin kutsal, Türkiye tarihinin ve geleceğinin yazıldığı bir yerde olduğunu söyledi.

Şehit kanıyla sulanmış topraklarda bir abide gibi yükselmiş olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bugün hizmete alınacağını belirten Karaismailoğlu, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Hem böyle bir eserin bu vatana, millete ve Çanakkale'ye kazandırıldığı hem de Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olduğu kıymetli bir gün bugün. Türkiye tarihi bunu yazacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Çanakkale'de boğaz geçişi için alternatif bir yol yoktu"

Karaismailoğlu, ulaşım projelerinin çok kıymetli işler olduğunu ifade ederek, "Çanakkale'de boğaz geçişi için alternatif bir yol yoktu. Sadece tek feribot geçişi vardı. Onda da hava ve iklim şartlarının imkan verdiği kadar ulaşım imkanı olabiliyordu. Feribot kuyrukları, beklemeler, buradaki zaman kayıpları saatler süren yolculuklar bugünden itibaren sadece 6 dakikaya inecek. Bütün dünyanın takip ettiği mühendislik ve teknoloji açısından en son noktadayız. Köprümüz enlerin, simgelerin köprüsü. Bu köprü üzerinde binlerce matematik formülü var. 30 bine yakın çalışma arkadaşımızın olduğu 900 tanesi mühendis olan çok kıymetli bir iş. Böyle dünyanın en büyük projelerinden bir tanesini 4 yıl gibi kısa sürede yapmak çok büyük bir başarı" diye konuştu.

"Türkiye'nin gücünü ve kuvvetini gösteriyor"

Köprünün 5,5 yılda bitirilmesinin hedeflendiğini ancak buradaki çalışma arkadaşlarının azmi ve işlerin hızlandırılmasıyla 4 yılda bitirildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu proje devam ederken Kovid-19 salgını başladı. Bütün dünyada ekonominin çöktüğü, şantiyelerin kapatıldığı bir ortamda bu işlerin bu kadar hızlanması da ayrı bir meziyet. O da Türkiye'nin gücünü ve kuvvetini gösteriyor. Kovid-19 salgını başladığında arkadaşlarımızı motive ettik ve bütün şantiyelerimizi izole hale getirdik, tedbirlerimizi aldık, işlerimizi daha da hızlandırdık. Yani bu ortamı bir nevi fırsata çevirdik. Proje 4 yılda bitti ama projenin 4 yıldan önce de 10 yıllık bir hazırlık devresi vardı. Burada hem güzergah çalışmaları, etütler, projeler derken 10 yıllık bir hazırlanma çalışması sonucunda böyle kıymetli bir projeyi sonuçlandırıyorsunuz ve milletin hizmetine sunuyorsunuz. Bu sadece köprü projesi değil aslında. Bunun arkasında 100 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu var. O otoyol da açıldığı zaman eski yol tam 40 kilometre kısalacak. Bunların hem küresel ekonomiye hem de ülke ekonomisine oldukça faydaları olacak. Yakıt, zaman ve çevresel tasarrufları var bu işin. Egzoz emisyonunun azalmasından dolayı çevre kirliliğini de ciddi şekilde azaltacak bu proje. Ayrıca proje kapsamında 1,5 milyon ağaç dikildi. Tam 2 milyar 545 milyon avroluk bir projedir bu. Artık bu proje yapıldı ve bu ülkenin bir kıymeti, bir değeri oldu. Bu proje yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek çok kıymetli bir iş."

Konuşmaların ardından gençlerden biri Bakan Karaismailoğlu'nun yanına gelerek gitar çaldı ve Çanakkale türküsünü söyledi.

Bakan Karaismailoğlu gençlere hediye verirken, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve bazı gençler de Karaismailoğlu'na hediye takdim etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın da katıldığı etkinliğin sonunda gençlere çorba ikramında bulunuldu.

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