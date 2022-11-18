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Bakan Karaismailoğlu: "Kara yollarında yalçın dağları tünellerle, derin vadileri de viyadüklerle geçiyoruz"

Adıyaman'da Narince-Gerger Yol Projesi'nin temel atma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Toplam yol ağımızın yarısını bölünmüş yol standardına kavuşturacağız. Aynı zamanda, kara yollarımızdaki yol kalitesini de hızla artırıyoruz. Kara yollarında yalçın dağları tünellerle derin vadileri de viyadüklerle geçiyoruz. Hükümetlerimiz döneminde tünel uzunluğunu 50 kilometreden alıp 663 kilometreye çıkardık." dedi.

Gündem 18.11.2022, 16:45
Bakan Karaismailoğlu: "Kara yollarında yalçın dağları tünellerle, derin vadileri de viyadüklerle geçiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde 50 kilometre olan tünellerin uzunluğunu 663 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da Narince-Gerger Yol Projesi'nin temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı projelerine verilen önem sayesinde bugün ülkenin her ilinin, her bölgesinin dünyaya bağlandığını anlattı.

Ülkede kara yollarında 100 yılda yapılabilecek işleri neredeyse 20 yılda tamamladıklarını, 20 yılda bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 816 kilometrenin üzerine çıkardıklarını dile getiren Karaismailoğlu, 2023'te bu rakamı 30 bin kilometreye ulaştıracaklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hükümetlerimiz döneminde, ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için yaptığımız 1 trilyon 653 milyar liranın üzerindeki harcamanın yüzde 60'ı kara yollarına aittir. 2003-2022 yılları arasında kara yolları için 995 milyar 900 milyon liralık yatırım yaptık. Yani kara yollarında da durmak yok, yol devam. Bölünmüş yol hedefimiz 38 bin kilometre. Toplam yol ağımızın yarısını bölünmüş yol standardına kavuşturacağız. Aynı zamanda, kara yollarımızdaki yol kalitesini de hızla artırıyoruz. Kara yollarında yalçın dağları tünellerle derin vadileri de viyadüklerle geçiyoruz. Hükümetlerimiz döneminde tünel uzunluğunu 50 kilometreden alıp 663 kilometreye çıkardık. Cumhuriyetimizin 100. yılında tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye ulaştırıyoruz. Köprü ve viyadük toplam uzunluğunu da 735 kilometreye yükselttik. 2023 yılı için hedefimiz, bu alanda toplam uzunluğu 770 kilometrenin üzerine taşımaktır."

21 milyon lira tasarruf sağlayacak

Narince-Gerger Yol Projesi'nin yer teslimini haziran ayında gerçekleştirdiklerini hatırlatan Adil Karaismailoğlu, proje kapsamında 33,1 kilometrelik tek yolla birlikte
3,5 kilometre uzunluğundaki Gerger çevre yolunun da yer aldığını anlattı.

Temeli atılan yolu vatandaşların hizmetine sunmak için hummalı bir çalışma başlattıklarını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Projenin tamamlanmasıyla yol güzergahımız 2 kilometre kısalacak, seyahat süresi 46 dakikadan sadece 25 dakikaya düşecek. Böylece yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükseltmiş olacağız. Köprümüzün ve yollarımızın tamamlanmasıyla zamandan 18,2 milyon lira, akaryakıttan 3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 21 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yapacağımız yeni yolla Narince-Gerger yolu güzergahı üzerinde bulunan, UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen ve sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli turizm merkezlerinden Nemrut Dağı'na da erişim kolaylaşacak. Yerli ve yabancı turistlerin seyahatleri daha konforlu hale gelecek. Bu da turizmi canlandıracak, ticareti canlandıracak. Şehrimizi canlandıracak."

Karaismailoğlu, yapılan her bir kilometrelik yolun yörenin üretimine, istihdamına, ticaretine, eğitimine, kültür ve turizminin de gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Yolların yapıldıkları ve gittiği yerlere "akarsu" gibi canlılık kattığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler, ulaşım ve iletişim altyapı çalışmalarında bölge ayrımı gözetmeksizin, batıya hangi yatırımı gerçekleştiriyorsak doğuya da kuzeye hangi yatırımları yaptıysak güneye de aynısını yapıyoruz. Bizim çalışma sistemimizde halka hizmet, Hakk'a hizmetin gereğidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği 'Türkiye Yüzyılı' projesindeki hedeflere uygun olarak 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız kapsamında projelerimizi hayata geçirmek için gece gündüz demeden, 7/24 esasına göre çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Bakan Karaismailoğlu ve protokol üyeleri daha sonra temsili butona basarak yolun temelini attı.

Törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ve ilgililer katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Nissibi Köprüsü'nde incelemede bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine kesintisiz bağlayan Nissibi Köprüsü'nde incelemede bulundu.

Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, Nissibi Köprüsü'nün Adıyaman, Siverek, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı birbirine bağlayan önemli bir güzergah olduğunu anlattı.

Köprünün vatandaşların hayatını kolaylaştırırken bölge ticareti ve turizmine önemli katkılar yaptığını, yapmaya da devam edeceğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Nissibi Köprüsü'yle saatler süren yolculuklar 2015'te sadece dakikaya düştü. Burası açıldığında Türkiye'nin 3. büyük en uzun köprülerinden bir tanesiydi. Ama 2015'ten bu tarafa geçen 7 yıl zarfında Türkiye'nin dört bir yanında yapılan ve bölgesinin ihtiyacı olan teknolojik köprülerle burası, daha farklı köprüler de olduğu için sıradan köprüye dönüştü. Sanat eseri, mühendislik isteyen köprülerin artık Türkiye'nin sıradan projeleri haline dönmesinin gururunu yaşıyoruz. Son 20 yıldır Türkiye geneline yapılmış olan bu muhteşem eserlerden sadece bir tanesi Nissibi Köprüsü. Çanakkale'de Çanakkale Köprüsü ne ise burada da Nissibi Köprüsü Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa için aynı anlamı ifade ediyor. Nissibi Köprüsü'nün toplam uzunluğu 620 metre. Orta açıklığı 400 metre uzunluğunda, 2015'te hizmete girdi. 2015'te hizmete girmesinden bugüne kadar yaklaşık 5 milyon araç burayı kullandı. Olmasaydı ne olacaktı? 5 milyon araç burada feribotla saatler süren çileli yolculuklar yapacaktı. Sonuçta vatandaşımız zamandan kazandı, güvenli bir yolculuğa kavuşmuş oldu."

"Buradaki ticaretin hareketliliğini görüyorsunuz"

Yapılan yollar sayesinde bölgenin istihdamı, üretimi, ekonomisi ve ticaretinin gelişme göstermeye başladığını dile getiren Karaismailoğlu, bu eserleri incelemek için bölgeye geldiğini belirtti.

Ülkenin her tarafı gibi buranın da kıymetli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı birbirine bağlayan muhteşem bir güzergah. Buradaki ticaretin hareketliliğini görüyorsunuz. Bu yollar sayesinde bunlar oluyor. Bu yatırımlar sayesinde büyüyen ve güçlenen ülkenin altyapısı bunlar. Bu sanat eserleri yüzyıllar boyunca hem Türkiye'ye hem bölgeye muhteşem katkılar sunacak ve sunmaya devam edecek. Biz de 'Bu muhteşem eserlerin üzerine bölgeye daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz?' diye buradayız. Yarın başka bir bölgede olacağız. Hepsi vatandaşımızın daha iyi şartlarda yaşaması için. Yapacağımız altyapılarla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha sonra köprüyü kullanan araçların sürücüleriyle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı #Adil Karaismailoğlu #gerger
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