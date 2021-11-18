Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İki şehir arası mesafe 2 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projelere 1 trilyon 131 milyar 400 milyon lira yatırım yaparak hayata geçirdiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye'nin, sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya ve 7 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkenin merkezinde olduğunu söyledi.

Bu stratejik konumun yüklediği misyonla ülkeyi hava, deniz, kara ve demir yollarının bölgesel kesişme ve hub noktası haline getirdiklerini belirten Karaismailoğlu, bu hedefe ulaşabilmek için ortak akılla ürettikleri stratejik adımları ivedilikle atıklarını dile getirdi.

Bakanlık olarak temel faaliyet alanlarının insan, yük ve data hareketliliğini sağlamak olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, buradaki ana hedeflerinin, hareketliliğin önündeki sınırları kaldırmak ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Adil Karaismailoğlu, bu amaç için odaklandıkları temel konuların mobilite, lojistik ve dijitalleşme olduğunu vurgulayarak, 2002'de AK Parti iktidarıyla ülkede başlayan "yeni ulaşım ve iletişim çağının", yenilenme ve dönüşüm süreciyle devam ettiğini aktardı.

Ulaşım ve haberleşme sektörlerinin, başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifi işlevleriyle 2071'e uzanan yolculukta en önemli dinamikler olacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, yeni dönüşüm sürecinde açığa çıkmamış ihtiyaçları planlamalara daha fazla dahil edeceklerini belirtti.

Lojistik, mobilite ve dijitalleşme vizyonu ile geleceğin ulaşım ve haberleşme teknolojilerinin "sürdürülebilir bir dünyanın ve yaşamın" kapılarını nasıl açabileceğinin konuşulduğu 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, Bakanlığın kritik başarı faktörlerini belirlemek, hedef gelişim alanlarını ve sorumluluklarını yeniden tespit etmek açısından Şura'nın çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

- "Gelecek perspektiflere göre cesur ve kararlı tavırla yürüyoruz"

Bakanlığın faaliyet alanlarının tümünün, Türkiye'nin bütünsel kalkınması için gereken altyapının temel ayaklarını oluşturduğunu anlatan Karaismailoğlu, "2003'ten bu yana ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projelere 1 trilyon 131 milyar 400 milyon lira yatırım yaparak hayata geçirdik." diye konuştu.

"Yol bizi nereye götürürse" demediklerini, gidecekleri yolu Türkiye'nin gelecek perspektiflerine göre çizerek, hedefler doğrultusunda cesur ve kararlı tavırla yürüdüklerini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız büyük işleri rakamlarla ifade etmek gerekirse, yatırım harcamalarımızda yüzde 61'lik payla kara yolu birinci sırada yer alıyor. Demir yolunun 2013'te yüzde 33 olan yatırımlardaki payını, 2021 yılında yüzde 48'e çıkardık. Bu oran 2023'te yüzde 63,4 olacak. Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmesi, bizim için son derece önemli. O nedenle alternatif finansman kaynaklarını da değerlendiriyoruz. Bunun için özel sektörün dinamizmini de harekete geçirdik. Böylece toplam 301,7 milyar liralık Kamu Özel Sektör İş Birliği projesini başlattık. Söz konusu yatırımların yüzde 82'si tamamlandı. Yapımı devam eden Kamu Özel Sektör İş Birliği projeleriyle 30,3 milyar lira daha yatırımı ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, yatırım portföyünde 481 proje bulunduğunu belirterek, "Projelerimizin toplam büyüklüğü 743 milyar lira. Bunda yaklaşık 415 milyarlık nakdi gerçekleşme sağladık. Bunca titiz ve teknik çalışmayı eş zamanlı sürdürebilmek ve ortaya dev eserler çıkarabilmek için uzmanlaşmış ve geniş bir ekiple çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

Ülke sathında 2 bin 297 şantiyede yükleniciler tarafından çalıştırılan 107 bin 698 kişiyle yaklaşık 241 bini aşkın kişinin ulaşım ve iletişimin sunduğu iş imkanlarından faydalandığını vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine uzanan merdivenlerin taşlarını her koşulda eksiksiz dizmenin, en büyük görevleri olduğunu anlattı.

- "Taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi için çalışıyoruz"

Karaismaloğlu, son 19 yılda demir yollarına toplam 220,7 milyar lira yatırım yaptıklarını bildirerek, "İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalışıyoruz. Orta Koridor ve BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletmeyi ve Çin-Türkiye arasındaki toplam 12 günlük seyir süresini 10 güne düşürmeyi hedefliyoruz. Demir yollarımızda 2021 yılı yük taşıma hedefimiz, 36,11 milyon ton. YHT ulaşımını '4 destinasyonda 13 il' ile ülke nüfusunun yüzde 44'üne ulaştırdık. Toplam yolculuk sayısı 58,6 milyonun üstüne çıktı." dedi.

Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında yük taşımacılığında demir yolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Karaismailoğlu, bunun yanı sıra taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi için de çalıştıklarını dile getirdi.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarıyla ilgili de bilgi veren Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Balışeyh-Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testlerine başladık. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demir yolu seyahat süresi, 12 saatten 2 saate düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı altyapı çalışmalarında yüzde 47 fiziksel ilerleme kaydettiklerini belirten Karaismailoğlu, Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3,5 saate düşüreceklerini, hat bittiğinde 525 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerini söyledi.

Türkiye açısından ekonomik anlamda birden fazla kritik değere sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü demir yolu ulaşımıyla iki kıtayı birbirine bir kez daha entegre edeceklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, Hızlı Tren hatlarının yanı sıra konvansiyonel hatlarda da iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, bu sayede demir yollarının yolcu ve yük taşıma kapasitesini artırdıklarını vurguladı.