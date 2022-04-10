Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içine gireceğiz

Bakan Karaismailoğlu Ambarlı Limanı'nda çalışan işçiler ile bir araya gelerek sahur yaptı.

Sahur programındaki konuşmasında çalışanlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaismailoğlu, işçilerin alın teri ve emeklerinin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizdi.

"Ticaret hacminde, dünyadaki payımızı artırmak için çalışıyoruz"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesinin önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Dünyada küresel, lojistik hareketlere yön verecek büyük Türkiye'nin altyapısı için çalışıyorsunuz. O yüzden hepinize minnettarız. Bizler de sizin gibi emek vermeye çalışıyoruz. Çünkü sizler olmasanız bizler de olmayız. Bu bir ekip işi, inşallah hep birlikte ülkemizin geleceği için adımlarımızı atacağız. Son 20 yıldır özellikle ulaştırma sektöründe çok önemli gelişmeler oldu. Kara yolu, hava yolu, deniz yolu ve limanlarımızla birlikte ülkemizde çok muazzam gelişmeler oldu. Hayal edilemeyen projeleri bir bir bitirdik. Sonuçta bunlar ülkemize ihracat olarak, üretim, istihdam olarak geri döndüler.

Kara yolu, hava yolu, demir yolu ile birlikte, bunların hepsinin toplandığı yerler limanlarımız. Bunları entegre etmemiz gerekiyor. Dünyadaki ticaret hacmi şu anda 12 milyar ton, 2030 yılına geldiğimizde bu ticaret hacmi 25 milyar tonlara çıkacak. Bütün yapılan simülasyonlar ve araştırmalar onu gösteriyor. Bizler de bu 25 milyar tonda dünyadaki payımızı artırmak için çalışıyoruz. 12 milyar tonluk dünya ticaret hacminin yüzde 90'a yakını deniz yolu ile taşınıyor. Limanlarımız burada olmazsa olmazımız. İçinde bulunduğumuz Ambarlı Limanı'nda Türkiye'deki konteyner elleçlemesinin yüzde 25'i yapılıyor."

"Önümüzdeki yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içine gireceğiz"

Ambarlı Liman işçilerinin muazzam bir iş yaptığının altını çizen Karaismailoğlu, gelecek yıllarda buranın kapasitesinin genişleyeceğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Ulaştırma altyapıları sayesinde, limanlarımızda geçen yıl rekorlar kırarak ihracatımızı 225 milyar tona çıkardık, bu yılki hedefimiz de 250 milyar ton, önümüzdeki yıllarda 500 milyar tona kadar bu ihracat hacmimizi çıkaracağız. Önümüzdeki yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içine gireceğiz ve dünyada lojistik hareketlere yön veren küresel bir süper güç olacağız" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, işçilerle aile fotoğrafı çektirdi.