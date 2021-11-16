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Bakan Karaismailoğlu: "2024'te garanti para ödemeleri bitecek"

Ahmet Hakan Coşkun'un Tarafsız Bölge programında sorularını cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2024 yılında garanti para ödemelerini bitireceğini söyledi.

Gündem 16.11.2021, 00:34
Bakan Karaismailoğlu: "2024'te garanti para ödemeleri bitecek"

Bakan Karaismailoğlu, CNNTürk'te Ahmet Hakan'a Kanal İstanbul inşaatlarına yönelik açıklamalarda bulundu. 

Bakan Karaismailoğlu satır başları ile şunları söyledi:

Biz Kanal İstanbul'a önce karayolu geçişleri ile başladık. Şimdi de demiryolu inşaatlarına yöneleceğiz.  

Türkiye'nin içinde bulunduğu konum, özellikle lojistik olarak çok önemli bir konumda. 

Gezbe'den Yavuz Sultan Selim ve İstanbul Havaalanı ve Kanal İstanbul yolunu takip ederek devam edecek demiryolunu inşaasını sürdürüyoruz. 

BOĞAZ AÇIKLARINDA GEMİLER ÇOK FAZLA BOŞTA BEKLİYOR

Çin'den Avrupa'ya giden koridorlar var burada en önemli olan orta koridor, bu koridor da Türkiye'den geçiyor. 25 milyar ton'a ulaşacak olan dünya ticaretindeki yük nakline hazır olmamız gerekiyor. Afrika ile Uzakdoğu arasında ticaret çok daha farklı boyuta gidiyor. Bunun adı da 40 milyar tonluk bir yük transferi. Türkiye boğazlardaki durum itibarı ile şu anda riskli durumda.  40 bin dolayında gemi geçiyor. 

Mısır 20 bin gemiye karşılık 5.6 milyar dolarlık gelir elde ediyor. Bizim iki misli gemi geçmemize rağmen gelirimiz o gelirin çok çok altında. 

KANAL İSTANBUL'DA İSTANBUL HAVALİMANI KADAR TOPRAK HAFRİYATI YOK

Kanal İstanbul projesinde yüzde 70 su yolu, İstanbul Havalimanı kadar da kazı yapılmayacak. kanal istanbul da İstanbul havalimanı gibi bir proje olacak.

Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul için elçilere mektup yazmasından dolayı üzülüyoruz. Hem Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenleri tehdit ediyor sonra da bürokratları tehdit ediyor. Bu kişiler de Türkiye'yi yönetmek arzusundalar. Bundan dolayı üzülüyoruz. 

Kılıçdaroğlu'nun tehditlerine rağmen Avrupa'nın önde gelen firmaları geçen hafta bu projede nasıl yer alabiliriz düşüncesi ile bize geldi.

KARŞI ÇIKANLAR YÜZÜNDEN YATIRIMLAR KALSA DAHA MI İYİ OLACAKTI 

Gezi olaylarında, İstanbul Havalimanı'nı yapmayın dediler, Kanal İstanbul'u yapmayın dediler. peki onlar yüzünden bunları bırakacakmıyız. Bugün İstanbul Havalimanı dünyanın sayılı eserlerinden biri haline geldi. Kuzey Marmara otoyulu,  Avrasya gibi önemli tüm projelere karşı çıktılar. Bizim yaptığımız eserler tüm dünya hayranlıkla izliyor. 

Çanakkale Köprüsü 2.5 milyar euro'luk proje. Proje 4 yıl önce başladı. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan bu yatırım yapılıyor. Bu yatırımın da belli bir vadede yatırımcının para kazanması gerekiyor. Bizim çok büyük bir alt yapı açığımız vardı. Bunu da kısa sürede halletmemiz gerekiyordu. Şu anda 15 euro karşılığı gözüküyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mız açılışta fiyatı farklı da açıklayabilir. 

TÜRKİYE 2024'TEN İTİBAREN GARANTİ PARA ÖDEMESİNİ BİTİRECEK VE TÜM PROJELERDEN GELİR ELDE ETMEYE BAŞLAYACAK

Normalde 35 dakika deniyor karşıya geçiş ama bu hiçbir zaman 35 dakika yetmiyor saatleri tutuyor.  Beklemeden veya zaman kaybından dolayı ödenen bedel çok daha fazla.  Bolu Dağı tünelinin 10 yıl gecikmesinden dolayı devletin 400 milyon dolar zarar ettiğini unutmamamız gerekiyor. Biz bugün devlet bütçesinden bunu ödüyor olsaydık köprüden geçsin geçmesin tüm vatandaşlardan para kesilerek bu yatırımlar yapılacaktı. Şimdi ödeme garantili yapılan bu projelerde vatandaşın cebinden para çıkmadan projeleri gerçekleştiriyoruz. Biz 2024'te biz bütçeden hiçbir şekilde hazineden bu projelere para gitmeyecektir. 

2030'lardan itibaren ise devletin para vermeden yatığı bu yatırımlardan elde edilecek gelirlerle  daha sonra yapılacak tüm yatırımlar kendi kaynakları ile yapılmış olacağız.

Dünyanın en başarılı projelerden biri İstanbul Havalimanı'dır. Bugün 200 bine yakın insan buradan  ücret alıyor. İşletmeci bu tesisi teslim edene kadar da 22 milyar euro civarında da devlete para ödeyecektir. 

Devletin kasasından çıkmadan 37 milyar dolarlık iş yapıldı. Dünyanın önde gelen ülkeleri yatırımlarını bu metodlarla gerçekleştiriyorlar. 

Çukurova Havalimanı ihalesini yaptık. Çok fizibil bir projedir. 7 firma ihaleye katılmıştı. Fizibilitesi uygun olan projelerde yap işleti uyguluyoruz. 28 bin 200 kilometre bölünmüş yol yaptık. 

Kaynak: Haber7
#Adil Karaismailoğlu #Ulaştırma ve Altyapı Bakanı #CNN Türk
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