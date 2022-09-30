Bakan Karaismailoğlu: '2 Ekim'de hizmete açılıyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacak Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacak Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğunu belirterek, "Dünyanın en önemli havalimanlarından olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na raylı sistem bağlantısı sağlayarak bu alana ulaşımda hizmeti, konforu, güvenliği arttırıyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında incelemelerinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hattın açılışını 2 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, salgın, savaş ve çatışmalar gibi nedenlerle dünyada, üretimlerin, yatırımların neredeyse durduğu şu dönemde, Türkiye'nin yarınlarına yaptığı çok önemli bir yatırımı daha halka sunmak için iki gün kaldığını, bu muhteşem projeyi İstanbul'a kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Eser siyasetimizin değerli parçalarından ve asrın en önemli projelerinden biri olan Marmaray ile Levent-Hisarüstü metrosunun uzunluğu 80 kilometredir." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an İstanbul'un işletmede olan raylı sistem ağının toplam uzunluğu 263 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 366,3 kilometreye yükselecek. 366 kilometre raylı sistemin tamamı AK Partili yönetimler tarafından yapımı tamamlanıp hizmete sunulmuş olacaktır.

Günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımızın açılışı için artık günleri değil saatleri geriye sayıyoruz. Son 48 saatin içerisindeyiz. Dünyanın en önemli havalimanlarından olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na raylı sistem bağlantısı sağlayarak, bu alana ulaşımda hizmeti, konforu, güvenliği artırıyoruz.

Pendik Tavşantepe'den başlayıp Fevzi çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak olan hattımız 7,4 kilometre uzunluğunda. Artık, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na,Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattının devamında doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Pendik'teki yoğun yolculuk hareketinin olduğu mahalleler de metroya kavuşacak. Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahalleleri metro konforuyla buluşuyor. Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pendik Tavaşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e de 45 dakikada ulaşmak mümkün olacaktır."

"İstanbul havalimanı Avrupa'da birinci"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bu hattın açılışının ardından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmını milletin hizmetine sunacaklarını, İstanbul'un havalimanlarını metro ile buluşturacaklarını söyledi.

Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek olan Başakşehir-Kayaşehir metro hattının açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Karaismailoğlu, ardından diğer metro hatlarını da bir bir İstanbulluların hizmetine açacaklarını ifade etti.

Adil Karaismailoğlu, dün Kocaeli'nde Darıca Sahil-Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Raylı Sistem Hattı çalışmaları kapsamında Adliye İstasyonu ayna birleşimi töreni yaptıklarını hatırlatarak, bu hat ile Gebze OSB ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki karayolu bağlantısına alternatif bir ulaşım ağı oluşturduklarını vurguladı.

Bugüne kadar planlı yatırımlarla millete hak ettiği projeleri kazandırdıklarını anlatan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz. Vizyonumuz sağlam. Stratejimiz hazır. Bugüne kadar, canla başla emek veren mesai arkadaşlarımızla yepyeni başarılara, gurur tablolarına imza attık, halkımıza sunduk. Biz gururluyuz, milletimiz memnum. Hatırlarsınız, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı için 'Bu bölgeye havalimanı yapmak, Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer.' demişlerdi. Onların vizyonu da bu kadar. Sabiha Gökçen, havalimanı günlük yaklaşık 600 uçak ve 100 bin yolcuya her gün hizmet vermekte. Havalimanlarımız rekordan rekora koşuyor.

İstanbul havalimanı Avrupa'da birinci, Sabiha Gökçen havalimanı Türkiye'nin 3., Avrupa'nın 8. en yoğun havalimanı oldu. Dünyada önde gelen havalimanları krizlerle boğuşarak kaos yaşarken Türkiye'deki havalimanlarında konfor var. Her daim milletimize, memleketimize, devletimize hizmet yolunda iki günümüzün eşit geçmemesi için gece gündüz çalışıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde memleketimizin her bir noktasında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz dev projelerle İstanbul'un değerine değer katıyoruz, İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Günübirlik tartışmalarla kaybedecek vaktimiz hiç yok. Türkiyemizi dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmayacağız."