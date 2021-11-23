Bakan Gül'den Tanju Özcan'a tepki: 'Dikmedikleri bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından, Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Toplantısı Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlara tepki gösterdi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

CHP'li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesi Meclisinde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlendi.