Bakan Gül'den Almanya'ya NSU çağrısı

Adalet Bakanı Gül, Almanya'da ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet arayışını desteklediğini belirterek, "NSU terör örgütü eylemleri, tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'da NSU cinayetlerinin açığa çıkışının 10. yılında, maktul ailelerinin adalet arayışını destekliyor, ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.