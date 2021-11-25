Bakan Gül açıkladı! 1 Aralık’tan itibaren tekrar başlayacak

Bakan Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlık ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçe tasarısına ilişkin sunum yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, pandemi sürecinde ara verilen cezaevlerindeki açık görüşler, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 1 Aralık tarihinde yeniden başlayacağını duyurdu.