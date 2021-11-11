Bakan Ersoy: 'Dünyadaki her 13 kişiden biri Türk dizisi izliyor'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türk dizi film sektörü, 152 ülkede yayınlanan yapımlarıyla dünya genelinde 600 milyondan fazla izleyiciye ulaşan bir konuma gelmiştir. Şöyle basitçe bir oranlarsak, dünyadaki her 13 kişiden biri Türkiye’de üretilen en az bir diziyi izliyor” dedi.

‘Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Gala Gecesi’nde konuşan Bakan Ersoy, şunları söyledi: “Son 19 yıllık süreçte Türkiye’de sinemaya verdiğimiz desteği 45 kattan fazla artırdık. Şu anda 250 milyon dolar seviyesine gelmiş durumdayız. Sadece son üç yılda destek verdiğimiz proje sayısı bin 360, destek miktarı ise 284 milyon lira olmuştur. Yönetmenlerimiz, oyuncularımız, senaristlerimiz uluslararası organizasyonlarda bizlerin gururu oldular, olmaya devam ediyorlar. Ödüller almayı sürdürüyoruz.”

Türk sinemasını daha ileriye taşıyabilmek için 2019’da Sinema Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldığını hatırlatan Bakan Ersoy “Bunun da çok güzel sonuçlarını, üstelik pandemi koşullarına rağmen almaya başladık. İnşallah, dünyanın normalleşmesiyle birlikte bu sonuçlar çok farklı bir seviyeye gelecektir. Tabii muazzam bir başarı hikâyesi yazan dizi sektörümüze de burada bir parantez açmak isterim” diye konuştu.

Bakan Ersoy yerli film üretim sayısının da 20 kat arttığını dile getirerek “Halkımız da kendi sanatçısının üretimine, emeğine sahip çıkmış; yerli yapımlarımızın 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükselmiştir” ifadelerini kullandı.